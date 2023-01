Nuvolosità irregolare in transito su tutta l’Isola al mattino ma con locali piogge solo sui settori occidentali. Al pomeriggio deboli piogge possibili su zone sud-orientali, più asciutto altrove ma con molte nuvole. Aumento dell’instabilità tra sera e notte con piogge in arrivo a partire dai settori occidentali.

Nazionale



AL NORD

Al mattino molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni sparse in Pianura Padana e neve fino ai 150-300 metri. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche al Triveneto e quota neve intorno ai 200-300 metri. In serata insistono le precipitazioni sugli stessi settori con neve oltre i 200-400 metri, pioggia mista a neve in Pianura Padana.



AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse sul versante tirrenico con neve a quote collinari o alto collinari, asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse e neve oltre i 500-700 metri, più asciutto in Abruzzo. In serata residui fenomeni su Toscana, Umbria e Lazio con neve a quote collinari, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli nuvolosi ovunque con piogge sui settori tirrenici e sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora molta nuvolosità in transito e qualche pioggia isolata, specie tra Calabria e Sicilia.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.

Www.centrometeoitaliano.it