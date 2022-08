Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi sulle zone occidentali dell’Isola. Nubi sparse e schiarite anche al pomeriggio su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Ampie schiarite ovunque dalla sera.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge sparse ed anche intensi temporali specie tra Liguria, Emilia, Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio nessuna variazione attesa con piogge e temporali sparsi. In serata e in nottata insiste il maltempo con fenomeni anche intensi, graduale miglioramento al Nord-Ovest ad iniziare dalle Alpi occidentali.



AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, locali piogge in Toscana. Al pomeriggio piogge e temporali tra Umbria e Toscana, variabilità asciutta altrove. Tra la serata e la nottata maltempo in estensione su tutte le regioni, più asciutto sull’Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile nella giornata con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, nuvolosità irregolare sulla Sardegna. In serata non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni su tutte le regioni e variabilità asciutta in Sardegna.

Temperature minime stabili o in lieve calo al Nord e Sardegna, in rialzo altrove; massime in aumento al Sud e sulla Sicilia, stabili o in calo sul resto d’Italia.

