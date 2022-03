Tempo asciutto nella giornata con nubi compatte al mattino su tutto il territorio; nuvolosità irregolare anche nelle ore pomeridiane sull’intera isola sempre con tempo asciutto. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi.

AL NORD

Al mattino nuvolosità a tratti compatta, con isolate piogge solo sul Piemonte. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni del nord-est e sull’Emilia Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso ma con assenza prevalente di precipitazioni.



AL CENTRO

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio non sono previste variazioni del tempo meteorologico. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, ma con cieli irregolarmente coperti.



AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli coperti al mattino su Sicilia e Sardegna; su quest’ultima sarà possibile qualche piovasco, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora piogge sulla Sardegna, altrove avremo nuvolosità irregolare in transito. In serata peggiora sulla Sicilia con precipitazioni a partire dai settori meridionali, asciutto altrove con nubi sparse.

Temperature minime in generale aumento, massime stabili o in calo su tutta la penisola

