Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su tutti i settori dell’Isola nelle ore diurne; innocui addensamenti al pomeriggio sulla costa occidentale. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente poco nuvolosi.

AL NORD

Forte maltempo in arrivo al settentrione: al mattino piogge sparse e acquazzoni sulle regioni nord-occidentali; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni estese a tutti i settori, con forti piogge tra Liguria, Emilia, Lombardia e Friuli. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con piogge intense, più asciutto sulle coste Romagnole.



AL CENTRO



Al mattino cieli molto nuvolosi sulla Toscana con pioviggini sparse, variabile altrove con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con fenomeni sparsi e forti piogge sul nord della Toscana. In serata ancora precipitazioni tra Toscana, Umbria e Lazio; nessuna variazione altrove.



AL SUD E SULLE ISOLE



Nuvolosità in transito sulle regioni meridionali: al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi sulle regioni peninsulari; sereno sulla Sicilia e maltempo sulla Sardegna con cieli coperti. Al pomeriggio nuvolosità in transito sulle regioni peninsulari, aperture tra Calabria e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare.

Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione al nord Italia; in rialzo sulle regioni meridionali.

