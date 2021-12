Sicilia: nuvolosità sparsa in mattinata su gran parte della regione siciliana con tempo asciutto; sole prevalente nelle ore pomeridiane.

In serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni su gran parte dell’Isola, isolate precipitazioni sulla costa settentrionale.

Peggiora in nottata.

AL NORD: Stabilità diffusa al mattino con prevalenza di cieli sereni e visibilità ridotta lungo il Po. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano nebbie e foschie lungo la Pianura Padana; cieli sereni altrove. Nessuna variazione prevista nella notte.



AL CENTRO: Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino sulle regioni centrali; al pomeriggio attesi maggiori addensamenti tra Marche e Abruzzo; aperture sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi.



AL SUD E SULLE ISOLE: Tempo asciutto al mattino, salvo isolati piovaschi tra Campania e Basilicata. Al pomeriggio ampi spazi di sereno sulle Isole Maggiori; qualche pioggia sulla Puglia, variabilità asciutta altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo con nuvolosità irregolare sui settori peninsulari e qualche pioggia tra Campania, Puglia e Basilicata.

Temperature minime stabili o in lieve aumento al centro-sud; massime generalmente stazionarie o in diminuzione.

