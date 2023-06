Nuvolosità irregolare al mattino su tutta l’Isola con locali piogge sulle zone orientali, più asciutto altrove. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni sparsi soprattutto sulle zone interne. Migliora ovunque nel corso della serata.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi specie lungo la Pianura Padana; al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Alpini, tempo stabile sui settori pianeggianti e sulla Liguria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con residue precipitazioni sul Veneto, sereno o poco nuvoloso su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino rovesci e temporali sui settori costieri Adriatici, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali attesi su Lazio e Abruzzo, nessun cambiamento altrove. Tempo in miglioramento in serata, con ampie schiarite su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali diffusi sulle regioni peninsulari, qualche pioggia anche sulla Sicilia, asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio persiste il maltempo sui medesimi settori, con instabilità diffusa in Sicilia. In serata precipitazioni in esaurimento, ancora presenti su Molise Puglia, Basilicata e Calabria. Ampie schiarite attese sulle Isole Maggiori.

Temperature minime in calo al Nord e sulle regioni maggiori, stabili o in rialzo altrove; massime in aumento al centro-nord e sulle isole, in calo al sud.

