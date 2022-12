Nuvolosità irregolare in transito durante la giornata su tutta l’Isola ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata ancora tempo stabile ma con addensamenti anche compatti ma senza precipitazioni associate.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi, con deboli piogge sulla Liguria orientale. Al pomeriggio attese precipitazioni su Piemonte, Emilia Romagna e Liguria, su quest’ultima anche a carattere temporalesco. In serata peggiora su tutti i settori, con piogge anche abbondanti. Neve fino a 200-300 metri sul Piemonte e sopra gli 800-1200 metri sulle Alpi.



AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio peggiora sui settori Tirrenici con fenomeni a carattere temporalesco, piogge sparse altrove. In serata piogge e temporali sparsi; fenomeni in graduale esaurimento nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori; piogge sparse solo sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con temporali diffusi sulla Sardegna. In serata attesa qualche pioggia tra Campania e Isole Maggiori; nessun cambiamento anche in nottata.

Temperature minime stabili o in aumento su tutta la penisola; massime in generale rialzo, salvo un calo dei valori termici sulla Sardegna.

