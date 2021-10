Sicilia. Tempo instabile al mattino con piogge diffuse localmente più abbondanti sulla costa settentrionale; instabilità attesa anche nel pomeriggio ed estesa su tutti i settori. Migliora tra la sera e la notte.

Al Nord. Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e isolati addensamenti. Al pomeriggio ancora asciutto con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e tempo asciutto. Qualche velatura in transito nelle ore notturne.

AL CENTRO. Stabilità piena sia al mattino che al pomeriggio con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso delle ore notturne non sono previste variazioni di rilievo con cieli pienamente sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE. Residua instabilità al meridione: al mattino cieli in prevalenza coperti con precipitazioni sparse, più consistenti sulla Sicilia; sereno in Sardegna. Al pomeriggio insiste il maltempo sulla Sicilia; variabilità asciutta altrove. In serata fenomeni in esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, ancora ampi spazi di sereno sulla Sardegna.

Temperature minime e massime in generale calo da nord a sud.

www.centrometeoitaliano.it