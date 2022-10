Al mattino cieli coperti e maltempo diffuso; al pomeriggio persistono le precipitazioni, con acquazzoni e temporali su Trapanese e Agrigentino, fenomeni di debole intensità altrove. In serata e nottata tempo in deciso miglioramento, con residue piogge.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori; ancora qualche spazio di sereno sulla Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità generalmente irregolare, compatta sui settori Alpini e Prealpini.



AL CENTRO

Al mattino piogge sparse tra Lazio e Abruzzo, con locali fenomeni intensi; più asciutto sulle altre regioni. Al pomeriggio persistono i fenomeni sui medesimi settori, sereno o poco nuvoloso tra Toscana e Umbria. In serata fenomeni in graduale esaurimento, con nuvolosità medio-alta in transito a seguire.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti su tutti i settori con piogge di debole intensità associate. Al pomeriggio attesi fenomeni più intensi su Campania, Molise e Sicilia; migliora sulla Sardegna. In serata ancora molte piogge sulle regioni peninsulari; locali precipitazioni ancora sulla Sicilia.

Temperature minime in calo al nord e sulla Sardegna, in aumento altrove; massime stabili o in diminuzione su tutta la penisola.

