Nuvolosità medio-alta in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione ma con tempo asciutto. Addensamenti più compatti dalla sera con deboli piogge in arrivo specie sulle zone nord-orientali dell’Isola.

Nazionale

AL NORD

Al mattino maltempo diffuso con piogge e temporali sparsi. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sui medesimi settori; forti nevicate sulle Alpi orientali. In serata ancora precipitazioni su Trentino, Friuli Venezia-Giulia e Veneto; neve a partire dai 900-1200 metri sull’arco Alpino.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità in progressivo aumento su Toscana, Umbria e Marche; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio peggiora con cieli coperti e precipitazioni sparse; neve in Appennino dai 1600-1700 metri. In serata tempo in miglioramento con nuvolosità a tratti compatta in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino ampi spazi di sereno su regioni peninsulari e Sicilia, coperto sulla Sardegna. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori, sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna. In serata maltempo attese deboli piogge tra Campania e Sardegna; peggiora nella notte con cieli coperti e piogge sparse, anche intense sulla Puglia.

Temperature minime in calo al nord, stabili o in aumento al centro-sud. Massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, in rialzo altrove.

Www.centrometeoitaliano.it