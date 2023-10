Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio sui rilievi interni ove non si escludono locali acquazzoni, più asciutto altrove. Ampie schiarite ovunque dalla serata.

Nazionale

AL NORDAl mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, ma anche foschie e nubi basse sulla Liguria e delta del Po. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nubi basse in formazione lungo i medesimi settori.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con ampi spazi di sereno, nuvolosità bassa sulla Toscana. Al pomeriggio ancora tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi sulle zone interne di Calabria e Sicilia, soleggiato altrove. In serata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite, possibili nubi basse in formazione lungo le coste Tirreniche.

Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione.

