In Sicilia. Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampie schiarite al mattino su tutta la regione siciliana; sole prevalente anche nel pomeriggio sia sulla costa che sulle zone interne. In serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni su tutti i settori.

Al Nord. Molte nubi sulle regioni nord-occidentali, più sereno verso Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Al pomeriggio locali piogge sulla Liguria e variabilità asciutta altrove. In serata cieli ancora nuvolosi, con pioviggini sulla Liguria.

Al Centro. Giornata uggiosa sulle regioni centrali, con locali precipitazioni tra Toscana e alto Lazio al mattino. Al pomeriggio nubi irregolari in transito, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma ancora con cieli parzialmente coperti.



Al Sud e sulle Isole. Giornata inizialmente serena sulle regioni meridionali, con nubi in aumento dalla Sardegna al mattino. Al pomeriggio nuvolosità in estensione su Campania, Basilicata, Molise e Puglia ma con tempo ancora asciutto. In serata possibili pioviggini sul litorale Campano, nubi e schiarite altrove.

Temperature in lieve ribasso nei valori massimi, minime stabili o in aumento specie al centro-nord.

