Nuvolosità irregolare in transito su tutta l’Isole sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo asciutto, salvo piogge e acquazzoni sparsi sulle coste settentrionali. In serata nessuna variazione con tempo per lo più asciutto e isolati fenomeni sui settori settentrionali.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ampi spazi di sereno, salvo nuvolosità irregolare a nord-est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nubi medio-alte in transito.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi; deboli precipitazioni sull’Abruzzo con neve dai 1400 metri. Al pomeriggio aperture su tutti i settori e tempo del tutto asciutto. In serata ancora tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti con precipitazioni su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora qualche fenomeno tra Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. In serata attese isolate piogge sullo Stretto, sereno o poco nuvoloso altrove. Neve in Appennino fin verso i 1200 metri.

Temperature minime in generale rialzo; massime stazionarie o in calo al centro-sud, stabili o in aumento al nord.

