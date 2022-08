Tempo stabile al mattino su tutta l’Isole con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con piogge e temporali sparsi, più asciutto solo sui settori occidentali della regione. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con tempo che tornerà asciutto su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Al mattino stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locale instabilità sulle Alpi occidentali, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità in progressivo aumento nella notte sulle regioni di nord-est.

AL CENTRO

Al mattino cieli velati su tutti i settori. Al pomeriggio attese precipitazioni a carattere temporalesco tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove. In serata tempo nuovamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Stabilità diffusa al mattino, con qualche innocuo addensamento sulle regioni peninsulari. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali specie tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia; fenomeni più deboli altrove. Migliora in serata con ancora cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili e massime stazionarie o in diminuzione da nord a sud.

