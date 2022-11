Giornata all’insegna del tempo stabile ma con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio su tutta l’Isola. Nessuna variazione in serata con addensamenti alti in transito.

Nazionale

AL NORD

Al mattino molte nubi e piogge sparse su Emilia Romagna e Veneto, più intense sul Friuli; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora piogge su Romagna e Triveneto, sereno sull’arco Alpino. In serata nuvolosità specie sulla Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove.



AL CENTRO

Al mattino precipitazioni sparse sulla Toscana, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio fenomeni in estensione sul Lazio, Umbria e Marche, più asciutto sull’Abruzzo. In serata residue piogge sulla Toscana; velature in transito su tutti i settori, nuvolosità bassa in formazione lungo le coste Adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino velature in transito su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Tempo invariato nella notte.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo da nord a sud.

Www.centrometeoitaliano.it