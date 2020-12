Deboli piogge al mattino e poi anche nel corso delle ore pomeridiane su gran parte della regione siciliana ad esclusione dei settori sud-orientali che si manterranno più asciutti; precipitazioni nelle ore serali sulle zone centro occidentali, tempo stabile altrove.

Al Nord. Molte nubi al nord al mattino ad eccezione del Trentino, qualche piovasco tra il Triestino e la Liguria. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sul Friuli Venezia Giulia, altrove le condizioni meteo rimarranno invariate. In serata attese aperture dai quadranti occidentali, tempo generalmente asciutto sulle altre regioni.



Al centro. Nubi irregolari al mattino sui settori centrali, con piogge sui settori Tirrenici. Al pomeriggio precipitazioni in estensione anche su Umbria e Abruzzo, più asciutto sul versante Adriatico. In serata residua instabilità con piogge di debole intensità tra Lazio e Toscana.



Al sud e sulle isole. Al mattino molte nubi e precipitazioni sparse su tutti i settori meridionali. Al pomeriggio piogge intense sulla Sardegna, altrove condizioni meteo invariate. In serata maltempo insistente con precipitazioni diffuse, più asciutto tra Molise e Puglia. Neve sull’Appennino meridionale fino a 1100 metri.



Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta Italia.

