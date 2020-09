In Sicilia locali piogge nel corso delle ore diurne sui settori occidentali, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto con molte nubi sparse; in serata le piogge potranno interessare i settori interni dell’Isola per poi spostarsi nella notte verso la costa meridionale.

Al Nord. Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni settentrionali con locali piogge solo sulla Liguria. Addensamenti sempre più compatti tra pomeriggio e sera con piogge in estensione a tutti i settori, più asciutto solo sulla Romagna. Peggiora nella notte sulla Liguria.

Al centro. Nubi sparse e schiarite durante la giornata sul Centro Italia con locali piogge solo sulla Toscana, più asciutto altrove. Entro la notte nuvolosità più compatta lungo le regioni tirreniche con piogge specie su Toscana e alto Lazio.

Al Sud e sulle Isole. Nuvolosità irregolare sulle regioni del Sud con deboli piogge al mattino su Campania e Sicilia, più asciutto altrove. Ancora nuvolosità in transito al pomeriggio con locali piogge sulla Sicilia, variabilità asciutta altrove. Nessuna variazione nelle ore serali.

Temperature in aumento nei valori minimi, massime in lieve calo al Nord e sul medio-alte versante tirrenico.

