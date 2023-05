Nuvolosità in transito al mattino su tutta l’Isola ma senza fenomeni di rilievo associati. Instabilità in aumento al pomeriggio nelle zone interne con piogge e temporali sparsi, più asciutto altrove. Molte nuvole in transito tra la sera e la notte ma con tempo asciutto.

Nazionale

AL NORD

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio instabilità con piovaschi su rilievi Alpini e Liguria; asciutto altrove con cieli sereni. In serata residue piogge sull’arco Alpino, sereno o poco nuvoloso.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabile con acquazzoni e temporali lungo i settori Appenninici, con fenomeni in sconfinamento sulle coste del Lazio. In serata e in nottata tempo in miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo in prevalenza asciutto al mattino con cieli poco o irregolarmente nuvolosi; qualche piovasco atteso sul Cagliaritano. Al pomeriggio attesi temporali diffusi sulle regioni Tirreniche, Molise e Isole Maggiori. In serata residue piogge tra Campania, Basilicata e Sardegna; tempo in generale miglioramento con nuvolosità alta in transito.

Temperature minime stazionarie o in generale lieve diminuzione; massime in rialzo al centro-nord, stabili o in lieve calo al sud.

