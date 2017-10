“Il super anticiclone che ha interessato mezza Europa ha i giorni contati e sarà attenuato da due perturbazioni che tra venerdì e domenica raggiungeranno anche l’Italia portando un po’ di pioggia”.

A dirlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge: “Il caldo anomalo sarà attenuato dai venti più freschi dal Nord Europa con deciso calo delle temperature a partire da domenica”. Gli effetti della prima modesta perturbazione di venerdì saranno però scarsi. Il suo passaggio sarà marginale e porterà solo qualche pioggia o acquazzone sulle Isole Maggiori. Altrove situazione invariata.

Weekend bello a metà

Dopo un sabato discreto, domenica arriverà una seconda veloce perturbazione, che porterà rovesci e qualche temporale dapprima al Nord e poi anche al Centro. Le precipitazioni saranno più probabili su Lombardia orientale, Nord Est e regioni centrali, ma si muoveranno velocemente verso il basso Tirreno e il Sud in genere. Fiocchi di neve sulle Alpi, specie centro orientali, a quote medio alte. Meno coinvolte Sardegna, Piemonte, ovest Liguria, fondovalle aostano, coste toscane e settori ionici. Lunedì gli ultimi acquazzoni si attarderanno tra basso Adriatico e Sicilia tirrenica, mentre altrove le condizioni meteo saranno già migliorate per una nuova rimonta dell’alta pressione.

Temperature in netta diminuzione da domenica

I venti subiranno un deciso rinforzo entro domenica sera; di Bora sull’alto Adriatico e Tramontana al Centrosud. Le temperature, per via della nuova massa d’aria in arrivo, subiranno un calo, anche sensibile su Alpi e versanti orientali peninsulari all’inizio della nuova settimana, mediamente di 5/8 gradi rispetto ai valori attuali. “Le temperature torneranno così nella media del periodo, localmente al di sotto sui monti. “Difficile parlare di svolte vere e proprie per il momento ma di fasi anticicloniche interrotte da qualche break instabile”, concludono da 3bmeteo.com.