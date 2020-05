_

Meteo sabato 30 maggio Sicilia. Nuvolosità irregolare nella mattinata di sabato su tutto il territorio, peggiora al pomeriggio con temporali sulle zone interne e locali fenomeni anche sulla costa, mentre sui settori meridionali il tempo si manterrà asciutto. Tempo instabile anche in serata sulla Sicilia Centro orientale. Tempo asciutto domenica mattina con cieli poco nuvolosi, piogge o temporali nel pomeriggio sempre sulle aree centro-orientali, migliora in serata.

Al Nord. Tempo inizialmente asciutto al mattino, maggiore variabilità perturbata alpomeriggio con acquazzoni sparsi sui rilievi alpini in parziale estensionealle pianure del Veneto in serata.

Al Centro. Prime ore del mattino con piogge sparse sui settori costieri adriatici,nelle ore pomeridiane e serali maggiore instabilità su Lazio e Abruzzo conacquazzoni sparsi.

Al Sud e sulle Isole. Condizioni di maltempo diffuso sulle regioni peninsulari con piogge almattino e temporali localmente intensi al pomeriggio e in serata. Instabilenelle ore centrali anche in Sicilia. Temperature in rialzo al Centro-Nord, stazionarie o in calo al Sud

