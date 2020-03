Meteo sabato 14 marzo Sicilia. Tempo stabile nella giornata di sabato con ampi spazi di sereno su tutta l’isola alternati a locali addensamenti specie in serata. Isolati fenomeni nella giornata di domenica sui settori settentrionali, tempo asciutto sui restanti settori; possibili nevicate in serata sui rilievi fino a 1800 metri di quota.

Meteo sabato 14 marzo Sicilia, neve in Appennino fino ai 1100 metri

Molte nubi su tutte le regioni con deboli piogge diffuse e neve sulle Alpi oltre i 900-1200 metri, migliora in serata e in nottata con residui fenomeni su Piemonte occidentale ed Emilia-Romagna.

Tempo instabile con acquazzoni sparsi sulle regioni adriatiche, maggiore stabilità su Lazio e Toscana con precipitazioni più rare. Neve in Appennino nelle ore serali e notturne fin verso i 1100-1400 metri.

Bel tempo e sole prevalente al mattino salvo maggiori addensamenti sulla Sardegna, nuvolosità in aumento anche sui settori peninsulari al pomeriggio e in serata con piogge sparse su Puglia, Basilicata e interne dellaCampania. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione.

