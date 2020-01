Meteo primo weekend gennaio Sicilia. Cieli generalmente poco nuvolosi nella mattinata di domenica su tutto il territorio; nuvolosità in generale aumento al pomeriggio ed in serata quando locali piogge interesseranno la costa settentrionale. Piogge o temporali nelle ore diurne di domenica sulle zone settentrionali con neve sui rilievi fino a 1400 metri, tempo asciutto sui restanti settori. In serata il tempo sarà stabile su tutta l’isola con ampi spazi di sereno.

Meteo primo weekend gennaio Sicilia: tempo soleggiato sulle regioni settentrionali, nubi altrove

Tempo stabile e generalmente soleggiato sulle regioni settentrionali nelle ore diurne, salvo qualche innocuo addensamento sulla Liguria e sui settori adriatici. Cieli generalmente sereni anche in serata e in nottata su tutte le zone.

Irregolarmente nuvoloso al mattino al Centro ma senza fenomeni associati, mentre dal pomeriggio gli addensamenti tenderanno progressivamente a diradarsi. Ampi spazi di sereno nelle ore serali sia sul versante tirrenico che su quello adriatico.

Addensamenti sparsi anche compatti al Sud Italia al mattino e al pomeriggio, alternati solo a locali schiarite ma con tempo asciutto. Nubi sparse anche in serata su tutti i settori con possibili piogge e acquazzoni nella zona dello Stretto e tra Molise e Puglia.

Temperature in aumento al Centro Sud nei valori minimi, mentre le massime sono attese in rialzo sulle regioni centro settentrionali.

www.centrometeoitaliano.it