Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutti i settori. Cieli sereni in serata ed in nottata salvo innocui addensamenti sulle coste occidentali.

Palermo

Condizioni di tempo stabile e soleggiato al mattino e al pomeriggio. Sereno in serata, parzialmente nuvoloso in nottata.

Catania

Sole prevalente per tutto l’arco della giornata. Sereno anche in serata ed in nottata

Messina

Cieli sereni al mattino e al pomeriggio; condizioni di tempo stabile anche in serata.

Agrigento

Cieli parzialmente nuvolosi al mattino; nubi in diradamento al pomeriggio. Sereno in serata

Caltanissetta

Tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio. Condizioni di stabilità anche in serata con cieli prevalentemente sereni