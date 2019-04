Meteo Pasqua e Pasquetta Sicilia. L’alta pressione che interessa il Mediterraneo centrale, garantendo tempo stabile e soleggiato su gran parte della Sicilia, ha le ore contate, sul Marocco infatti si sta organizzando una vasta perturbazione nord-africana che nel corso del weekend pasquale si metterà in moto proprio verso la nostra regione.

Già sabato saranno evidenti i primi effetti dell’avanguardia del sistema nuvoloso, con velature sempre più diffuse in transito su tutta la Sicilia – spiega l’esperto di 3bmeteo.com – ma l’elemento caratterizzante la giornata di Pasqua e soprattutto quella di Pasquetta, stante la genesi di un vortice ciclonico sulle Baleari, sarà il vento. Sono attese infatti raffiche molto forti, diLevante domenica e Scirocco lunedì, con punte anche prossime ai 100 km/h lungo il litorale tirrenico. Possibili danni e disagi.

Sabbia dal deserto e qualche pioggia

Le correnti meridionali trasporteranno anche elevate concentrazioni sabbia dal deserto che conferiranno ai cieli siculi il caratteristico colore rossastro. Previste molte nubi su tutta la Sicilia ma che risulteranno generalmente innocue, in quanto alte e stratiformi. Solo tra Messinese ionico e lungo il litorale etneo ci potrà essere spazio per qualche addensamento più consistente e qualche locale piovasco; previste giornate fosche e nebbiose sulla città di Enna. Per un’attenuazione del vento e maggiori schiarite sull’intero territorio regionale bisognerà attendere la giornata di martedì.

Meteo Pasqua e Pasquetta Sicilia: bufera di scirocco dal deserto

Nella giornata di Pasquetta la perturbazione iberica farà passi ulteriori verso l’Italia e questo determinerà un progressivo peggioramento del tempo le nubi saranno in ulteriore aumento con qualche pioggia sparsa a partire da tirreniche e Isole Maggiori entro il pomeriggio, in estensione tra sera e notte anche al Nord e sul medio versante adriatico. In particolare proprio al Nord e alta Toscana durante la notte avremo precipitazioni più incisive e diffuse.

Il tutto verrà accompagnato da un deciso rinforzo dello Scirocco, che soffierà anche forte su gran parte del Centrosud, con burrasche su Sardegna e Sicilia dove le raffiche potranno raggiungere anche i 100km/h. Non esclusi danni e disagi. Proprio lo Scirocco favorirà inoltre la massiccia risalita di sabbia sahariana verso l’Italia, con i cieli che potranno a tratti tingersi di giallo-rossastro, mentre le eventuali piogge potranno risultare decisamente ‘sporche’.