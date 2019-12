Meteo Natale Sicilia. Locali piogge al mattino e poi anche al pomeriggio sulla costa settentrionale, poco nuvoloso con tempo asciutto altrove; tempo stabile in serata su gran parte della regione salvo residui fenomeni sui settori nord orientali.

Giornata all’insegna del bel tempo al nord Italia con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare soltanto qualche nevicata sulle Alpi centro-orientali fino a quote medio-basse, specie sui settori di confine. Nubi ai bassi strati tra Emilia Romagna, Veneto e Friuli.

Giornata all’insegna della generale stabilità anche al Centro con sole prevalente nelle ore diurne e su tutte le regioni salvo della nuvolosità in transito prima sul vestante tirrenico al mattino poi su quello adriatico tra la serata e la nottata.

Tempo in prevalenza stabile e soleggiato al sud Italia eccetto delle residue piogge tra la Calabria e la Sicilia. Ampi spazi di sereno alternati a qualche nube durante tutto l’arco della giornata, isolate piogge solo tra Sicilia e Calabria entro la sera. Peggiora in Puglia in nottata.

Temperature stazionarie o in lieve aumento i valori massimi.

www.centrometeoitaliano.it