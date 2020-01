Meteo mercoledì 8 gennaio. Locali piogge nel corso delle ore diurne sui settori occidentali, tempo asciutto sui restanti settori anche se con molte nubi sparse. Tempo asciutto in serata su tutti i settori con cieli generalmente poco nuvolosi.

Giornata all’insegna della generale stabilità al Nord Italia ma con cieli non sempre sereni per foschie, nebbie e nubi basse. Al mattino sole in Liguria e poche nubi in transito sulle Alpi, nebbie anche dense in pianura Padana. Situazione per lo più invariata al pomeriggio e in serata.

Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con sole prevalente specie al pomeriggio e qualche nube in transito invece al mattino sul versante adriatico e sul basso Lazio. Sereno anche in serata e in nottata. Bel tempo anche al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi eccetto in Sardegna con piogge e nevicate sul Gennargento fin sotto i 1500 metri di quota. Migliora dalla serata o nottata in Sardegna con il ritorno della stabilità su tutte le aree.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

