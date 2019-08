Meteo mercoledì 7 agosto Sicilia. Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno su gran parte della regione nel corso della giornata, qualche nube sparsa ma sempre senza fenomeni di rilievo. Cieli sereni nelle ore serali su tutti i settori.

Meteo mercoledì 7 agosto Sicilia. Maltempo sulle alpi e nelle pianure del nord, cieli sereni al Sud e in Sardegna

Giornata all’insegna del maltempo con piogge e temporali in arrivo specialmente al pomeriggio sulle Alpi, Prealpi e alte pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tempo stabile solo in Romagna. Esaurimento dei fenomeni in nottata. Giornata stabile ma non sempre soleggiata. Nubi alte e stratificate in transito specie al pomeriggio specie su Toscana, Umbria e Lazio, maggiore soleggiamento invece lungo le coste adriatiche.

Sole prevalente al Sud Italia sia al mattino che al pomeriggio. Non si segnalano precipitazioni di rilievo. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata eccetto in Sardegna con nubi più consistenti ma innocue.

Temperature in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi al centro-sud, in calo al nord.

