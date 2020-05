_

Meteo mercoledì 6 maggio Sicilia. Condizioni di tempo generalmente stabile nella giornata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutta la Sicilia, possibili schiarite sulla costa settentrionale. In serata il tempo si manterrà asciutto su tutta l’isola sempre però con qualche nube sparsa.

Giornata all’insegna del tempo in prevalenza stabile sulle regioni settentrionali d’Italia con nubi irregolari al mattino e qualche pioggia o acquazzone al pomeriggio sulla Romagna, Alpi e Appennino.



Mattinata asciutta ma con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulle regioni centrali, locali piogge o temporali al pomeriggio tra Marche, Umbria, Toscana e Abruzzo.

Bel tempo anche al sud Italia con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi salvo qualche disturbo al pomeriggio e in serata sui settori interni di Puglia, Molise e Campania.

Temperature in calo sul versante adriatico, in aumento altrove

