Meteo mercoledì 30 ottobre Sicilia. Piogge sparse nella mattinata sui settori meridionali e sulla costa settentrionale, asciutto altrove; al pomeriggio i fenomeni si estenderanno su tutta l’isola e assumeranno carattere temporalesco sui rilievi interni. Migliora tra la sera e la notte salvo residui fenomeni lungo la costa settentrionale.

Meteo mercoledì 30 ottobre Sicilia: pochi piogge al Nord, maltempo nelle regioni centrali e meridionali

Molto nuvoloso al nord Italia e piogge o pioviggini diffuse al mattino tranne che in Piemonte. Piogge possibili anche al pomeriggio e in serata sulle regioni orientali e in Liguria, tempo più stabile altrove. Neve sotto i 1800 metri sulle Alpi orientali in nottata.

Giornata all’insegna del maltempo tipicamente autunnale con piogge diffuse su tutte le regioni. Al mattino piogge in Toscana, Umbria e Marche, dal pomeriggio piogge in arrivo anche sul Lazio e in Abruzzo.

Tempo in gran parte instabile al Sud con cieli irregolarmente nuvolosi e piogge sparse. Al mattino deboli piogge solo in Puglia e isole maggiori, al pomeriggio peggiora anche in Calabria con piogge e acquazzoni. Possibili piogge sparse anche in serata.

Temperature in calo su tutta l’Italia.

www.centrometeoitaliano.it