Meteo mercoledì 29. In Sicilia si avranno locali piogge o acquazzoni nel corso delle ore diurne sui settori centro- settentrionali, più asciutto altrove; in serata si attende un generale miglioramento con tempo asciutto su tutta la regione.

Meteo mercoledì 29: la situazione della Penisola

Per quanto riguarda il resto d’Italia, insiste il maltempo su gran parte delle regioni settentrionali eccetto in Piemonte, Liguria e Lombardia occidentale con locali schiarite durante la giornata. Piogge e temporali fin dal mattino sulle altre regioni con i fenomeni più intensi sull’Emilia Romagna e basso Veneto. Neve sulle Alpi e in Appennino oltre i 1700-2000 metri di quota. Tempo instabile anche al Centro con piogge e acquazzoni diffusi. Attesi fenomeni intensi localmente a carattere di temporale al pomeriggio tra Toscana, Umbria e Marche. Cieli irregolarmente nuvolosi al sud Italia con precipitazioni al mattino lungo le coste di Campania e Calabria, più asciutto altrove. Piogge o acquazzoni probabili al pomeriggio su tutte le regioni eccetto in Sardegna e Sicilia occidentale.

Temperature in diminuzione su tutta l’Italia.

