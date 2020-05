_

Tempo asciutto in mattinata con cieli generalmente poco nuvolosi su tutto il territorio; al pomeriggio si attendono locali piogge sui rilievi interni, mentre sui restanti settori il tempo si manterrà stabile sempre con qualche nube sparsa. Fenomeni in esaurimento in serata.

Meteo mercoledì 27 maggio Sicilia, temperature in generale calo

Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo innocui addensamenti nuvolosi al primo mattino sulle regioni nord-occidentali.

La giornata inizierà con nubi irregolari in Abruzzo e deboli piogge lungo le coste, sereno altrove. Nubi irregolari anche al pomeriggio tra Abruzzo e basso Lazio ma con tempo in prevalenza stabile, soleggiato altrove.

Piogge o locali acquazzoni sulle regioni meridionali peninsulari, specie tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Più soleggiato e stabile altrove. Tendenza a generale stabilità dalla serata su tutte le regioni.

Temperature in generale calo.

