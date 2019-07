Meteo mercoledì 24 luglio Sicilia. Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno sia lungo la costa sia sulle aree interne; anche in serata i cieli saranno sereni su gran parte del territorio.

Giornata di bel tempo al nord Italia con cieli sereni al mattino su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano le condizioni meteo di bel tempo salvo sulle Alpi con locali temporali di calore, in rapido esaurimento in serata con cieli di nuovo sereni o poco nuvolosi poi in nottata su tutte le regioni.

Meteo mercoledì 24 luglio Sicilia, temperature in ulteriore aumento

Gran sole al centro Italia fin dal primo mattino con nubi assenti su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora bel tempo con precipitazioni assenti ovunque e cieli sereni, da segnalare soltanto delle innocue nubi in arrivo dal mare durante la serata o nottata lungo le coste laziali.

Cieli per lo più sereni anche al sud Italia salvo innocui addensamenti nuvolosi al primo mattino sulle coste campane e calabresi versante tirrenico. Bel tempo poi anche al pomeriggio con precipitazioni assenti ovunque e sole prevalente.

Temperature in ulteriore aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, specie al centro Italia.

