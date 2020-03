Meteo mercoledì 11 marzo Sicilia. Locali addensamenti nella giornata sulla costa settentrionale, mentre altrove i cieli saranno sereni. Tempo stabile nel corso delle ore serali con cieli per lo più sereni o al più poco nuvolosi.

Bel tempo al nord Italia fin dal mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi sulla Liguria. Si rinnovano le condizioni di bel tempo anche al pomeriggio e in serata con poche nubi.

Altra giornata all’insegna del tempo stabile e asciutto su tutti i settori con cieli sereni al mattino e al pomeriggio, nubi innocue in nottata sulle regioni tirreniche

Ampie schiarite sulle regioni peninsulari e in Sardegna, nuvolosità in transito sulla Puglia, Sicilia e Calabria. Tempo asciutto per tutta la giornata.

Temperature in aumento su tutta l’Italia.

Www.centrometeoitaliano.it

Video mercoledì 11 marzo: https://www.youtube.com/results?search_query=centro+meteo+italiano