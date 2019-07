Meteo martedì 9 luglio Sicilia. Condizioni di tempo generalmente stabile con ampi spazi di sereno nel corso delle ore diurne su tutto il territorio, innocui addensamenti sui rilievi centrali nelle ore pomeridiane; cieli generalmente sereni in serata.

Meteo martedì 9 luglio, nazionale

Perturbazione in arrivo sulle regioni settentrionali con precipitazioni diffuse fin dal mattino. Al pomeriggio e poi nelle ore serali sono attesi acquazzoni e temporali accompagnati localmente anche dalla grandine su tutti i settori. Tempo instabile al Centro con qualche fenomeno già al mattino tra Toscana e Umbria, mentre al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali intensi su tutte le regioni. Precipitazioni anche in serata e in nottata con i fenomeni più intensi sul versante tirrenico.

Sole prevalente al mattino al Sud Italia salvo qualche pioggia sulla Sardegna, prima che al pomeriggio la nuvolosità tenda ad aumentare con possibili acquazzoni e temporali anche su Molise e Gargano. Cieli irregolarmente nuvolosi in serata ma senza fenomeni.

Temperature stazionarie o in aumento nei valori minimi, massime invece in lieve calo.

www.centrometeoitaliano.it