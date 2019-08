Meteo martedì 6 agosto Sicilia. Giornata all’insegna del tempo stabile con ampi spazi di sereno su tutta la regione sia nella mattinata sia poi al pomeriggio; cieli sereni anche nelle ore serali sia sulla costa che sui settori interni.

Meteo martedì 6 agosto Sicilia. Temporali nelle regioni del Nord Italia, sole prevalente nel Sud

Instabilità di stampo pomeridiano al Nord, con possibili acquazzoni e temporali anche intensi a partire da Alpi e Prealpi. Fenomeni in estensione verso le alte pianure in serata con precipitazioni poi anche in nottata specie sull’arco alpino. Tempo stabile e generalmente soleggiato nelle ore diurne sulle regioni centrali, eccetto locali addensamenti al mattino sulle coste toscane e al pomeriggio sugli Appennini. Ampi spazi di sereno anche in serata e in nottata. Sole prevalente al Sud Italia al mattino così come al pomeriggio, salvo qualche nube innocua parsa specie tra Campania, Basilicata e Calabria. Condizioni di generale stabilità anche in serata e in nottata con cieli sereni su tutti i settori.

