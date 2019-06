Meteo martedì 4 giugno. Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; cieli sereni anche nella serata.

Qualche pioggia al Nord fin dal mattino ad iniziare dalle Alpi centrali, mentre al pomeriggio sono attesi locali acquazzoni e temporali su tutto l’arco alpino. Residui fenomeni in serata con possibili sconfinamenti sulle zone pedemontane piemontesi, asciutto nella notte. Sole prevalente al mattino al Centro Italia, prima che al pomeriggio aumenti l’instabilità specie sulle zone interne con locali acquazzoni e temporali. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutti i settori.

Meteo martedì 4 giugno: temperature stazionarie o in aumento

Tempo stabile sulle regioni meridionali nella prima parte del giorno, poi sono attesi locali fenomeni, anche a carattere di temporale, specie sulle zone interne tra Molise, Campania e Basilicata. Asciutto in serata e in nottata con ampi spazi di sereno.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massi

www.centrometeoitaliano.it