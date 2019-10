Meteo martedì 29 ottobre Sicilia. Tempo prevalentemente stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi; piogge al pomeriggio sui settori occidentali e settentrionali della regione, variabilità asciutta altrove. Fenomeni anche in serata sulle aree occidentali, asciutto nella notte su tutta l’isola.

Meteo martedì 29 ottobre Sicilia, nuvolosità irregolare in tutto il paese

Molte nuvole su tutte le regioni settentrionali per gran parte della giornata quando non mancheranno piogge diffuse, generalmente di debole o moderata intensità. Fenomeni diffusi anche in serata e nottata con neve sotto i 2000 metri sulle Alpi orientali.

Sulle regioni del Centro nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Solo sulle Toscana settentrionale non si esclude qualche pioggia. Peggiora tra sera e

notte con piogge e acquazzoni sparsi.

Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Peggiora al pomeriggio sulla Sicilia con piogge e acquazzoni sparsi, ancora tempo asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Tra la sera e la notte nuvolosità in aumento ovunque con piogge sparse su Campania e Sardegna.

Temperature stabili o in aumento le minimi, massime in generale calo specie al Centro-Nord.

www.centrometeoitaliano.it