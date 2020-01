Meteo martedì 28 gennaio Sicilia. Tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino su gran parte del territorio, qualche nube in più nelle ore pomeridiane. In serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutti i settori, ma senza fenomeni.

Meteo martedì 28 gennaio Sicilia, piogge deboli sparse su tutti i settori

Molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni sparse al Nord Est e lungo l’arco alpino oltre gli 800-1000 metri, fenomeni in esaurimento sul Triveneto al pomeriggio e in serata.

Deboli piogge sparse su Umbria e settori tirrenici con deboli nevicate in Appennino intorno ai 1600 metri, migliora in serata ed in nottata con ampie schiarite sulle coste di Lazio e Toscana.

Al mattino locali o deboli piogge su Campania e Basilicata, più asciutto altrove. Nelle ore successive fenomeni in estensione anche ai settori tirrenici della Calabria.

Temperature in generale rialzo nei valori minimi, in calo le massime sulle isole maggiori.

