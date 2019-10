Meteo martedì 22 ottobre Sicilia. Tempo generalmente stabile nel corso della giornata; ampi spazi di sereno su gran parte dell’isola nelle ore diurne, locali addensamenti sui settori meridionali senza fenomeni da segnalare. Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi nella serata.

Tempo in progressivo miglioramento al Nord Italia, con le ultime precipitazioni che bagneranno Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta nelle ore diurne. Asciutto dalla serata su tutti i settori ma con cieli generalmente nuvolosi. Condizioni di generale stabilità al Centro sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Nuvolosità in transito fin dal mattino con maggiori schiarite specie nelle ore pomeridiane, addensamenti più compatti invece in serata e in nottata.

Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni meridionali, con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche nube sparsa sulle coste adriatiche e sulla Sardegna. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi poi anche in serata e in nottata.

Temperature stabili o in lieve diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

www.centrometeoitaliano.it