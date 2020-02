Meteo martedì 18 febbraio Sicilia. Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente sereni specie sulle aree meridionali, o poco nuvolosi; ampie schiarite in serata alternate a locali nubi sparse.

Molte nubi al primo mattino su Friuli ed Emilia-Romagna con deboli piogge, più asciutto altrove con ampie schiarite al Nord Ovest. Poche variazioni nel corso della giornata con precipitazioni via via più assenti nella sera e nella notte. Tempo instabile su Umbria, Marche e Toscana con locali o deboli piogge. Aumento della nuvolosità altrove ma senza fenomeni di rilievo.

Bel tempo e sole prevalente per tutto l’arco della giornata con qualche nube in più soltanto su Isole maggiori e coste tirreniche della Campania. Temperature minime e massime in leggero aumento.

Www.centrometeoitaliano.it

Tutti i nostri video: https://www.youtube.com/user/CentroMeteoItaliano/videos