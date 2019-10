Meteo martedì 15 ottobre Sicilia. Tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino su tutto il territorio; addensamenti diffusi nel pomeriggio sulle aree occidentali ove non si escludono isolate piogge. Cieli irregolarmente nuvolosi in serata su tutto il territorio, locali fenomeni sui settori occidentali.

Meteo martedì 15 ottobre Sicilia, maltempo sui settori occidentali del paese e nelle regioni centrali

Perturbazione in transito al Nord con maltempo a partire già dal mattino sui settori occidentali. Acquazzoni e temporali raggiungeranno anche il Nord Est dal pomeriggio, con il tempo che inizierà a migliorare dal Piemonte in serata. Non si escludono locali nubifragi. Tempo instabile al Centro Italia, con piogge e acquazzoni soprattutto sul versante tirrenico ad iniziare dalla Toscana. Possibili temporali al pomeriggio e in serata, mentre tra Marche e Abruzzo il tempo rimarrà più asciutto con nubi sparse e schiarite.

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni meridionali, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Possibili temporali solo in Sardegna nelle ore diurne e poi locali acquazzoni in serata sulla Campania e sulla Sicilia.

Temperature stabili o in leggero calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

www.centrometeoitaliano.it