Meteo martedì 12 novembre Sicilia. Piogge diffuse nella mattinata su tutto il territorio, temporali al pomeriggio sui settori meridionali e possibili nevicate sui rilievi fino a 1700 metri di quota. Tempo instabile anche nella serata con precipitazioni sparse su tutti i settori.

Meteo martedì 12 novembre Sicilia, massime in calo al Centro-Sud e in aumento al Nord

Condizioni di maltempo sulle regioni del Nord per gran parte della giornata, fenomeni più probabili e intensi sui settori di Nord-Est. Più asciutto su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria occidentale. Neve sulle Alpi

anche abbondante, in calo fin sotto i 1000 metri dalla serata. Al mattino cieli nuvolosi al Centro con piogge diffuse di debole o moderata intensità. Fenomeni anche al pomeriggio, localmente intensi su Toscana,

Umbria e Lazio mentre dalla serata il tempo andrà migliorando specie sulle regioni del versante Adriatico.

Tempo instabile sulle regioni meridionali con piogge e temporali sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Attenuazione dei fenomeni dalla serata specie su Molise, Puglia e Sardegna. Possibili temporali dalla notte sulla Campania.

Temperature minime stabili o in aumento, massime in calo al Centro-Sud e in aumento al Nord.

