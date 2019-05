Meteo Giovedì 30. Per domani 30 maggio sono previste in Sicilia, condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nella mattinata su tutto il territorio, sole prevalente nel pomeriggio. In serata i cieli saranno sereni sia lungo la costa che sui settori interni.

Condizioni meteo sulla penisola

Tempo asciutto al mattino al Nord Italia con nubi sparse e ampie schiarite prima che al pomeriggio l’instabilità aumenti specie sui settori orientali. Residue precipitazioni su Veneto e Friuli in serata, fenomeni in esaurimento nella notte.

Locali piogge al Centro già nelle prime ore del giorno, con l’instabilità che tenderà ad aumentare con acquazzoni e temporali anche intensi specie sugli Appennini e sul versante tirrenico. Residui fenomeni in serata. Giornata all’insegna del tempo instabile sulle regioni meridionali, specie nelle ore diurne, con acquazzoni e temporali localmente intensi specie al pomeriggio su Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna. Fenomeni in attenuazione dalla sera.

Temperature minime in calo mentre le massime sono attese in aumento al Nord e sul versante tirrenico.

www.centrometeoitaliano.it