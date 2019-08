Meteo giovedì 29 agosto Sicilia. Possibili piogge fin dal mattino su gran parte del territorio ad esclusione delle zone sud orientali che si manterranno generalmente più asciutte; fenomeni più intensi al pomeriggio anche a carattere temporalesco su tutta la regione. Migliora in nottata.

Meteo giovedì 29 agosto Sicilia. Tempo instabile da Nord al Sud, nel pomeriggio attesi acquazzoni

Instabilità di stampo pomeridiano sulle regioni settentrionali, con acquazzoni e temporali in sviluppo soprattutto sulle Alpi e sugli Appennini. Fenomeni in esaurimento in serata con cieli sereni o poco nuvolosi poi su tutte le zone.

Possibili piogge fin dal mattino al Centro ad iniziare dalle coste del Lazio, mentre al pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi specie sugli Appennini e sul versante tirrenico. Residui fenomeni in serata sulle zone interne e tempo asciutto su tutte le regioni dalla nottata.

Tempo instabile al mattino al Sud Italia specie sulle Isole e sulla Campania, prima che al pomeriggio i fenomeni si estendano anche a Molise, Basilicata e Calabria con temporali localmente intensi. In serata e in nottata ancora piogge su Sicilia e Sardegna, tempo asciutto altrove.

Temperature minime in calo specie al Centro Nord, massime invece stabili o in lieve aumento.

