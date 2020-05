_

Tempo generalmente stabile nell’arco della giornata con ampi spazi di sereno al mattino su tutto il territorio, locali addensamenti lungo la costa settentrionale. Nel pomeriggio le nubi interesseranno prevalentemente i settori interni centro orientali, mentre altrove i cieli saranno sereni. Tempo asciutto anche in serata con ampie schiarite su tutta l’isola.

Meteo giovedì 28 maggio Sicilia, temperature massime in aumento

Nuvolosità in generale aumento sin dalle prime ore del mattino a partire dai settori centro-orientali e a seguire in estensione a quasi tutte le regioni. Acquazzoni al pomeriggio sui rilievi e locali temporali in nottata su Veneto e Friuli.

Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi al mattino, nubi in aumento un po’ ovunque nella seconda parte di giornata ma senza fenomeni di rilievo.

Bel tempo e sole prevalente su tutte le regioni salvo innocue nubi in transito al pomeriggio e in serata sulle zone peninsulari.

Temperature minime in calo, massime in aumento

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/watch?v=dfA3tMlZ6c8