Meteo giovedì 27 febbraio Sicilia. Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampi spazi di sereno su gran parte dell’isola alternati a locali addensamenti sulle coste. In serata la nuvolosità tenderà ad aumentare senza però dar luogo a fenomeni.

Meteo giovedì 27 febbraio Sicilia, peggioramento delle condizioni meteo a partire dal pomeriggio

Tempo inizialmente stabile ma con rapido peggioramento al pomeriggio a partire da Ovest, nubi in aumento su tutte le regioni ma con piogge più frequenti sulla Liguria e neve lungo l’arco alpino oltre i 500-700 metri.

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, nuvolosità in aumento nelle ore pomeridiane e serali con precipitazioni a tratti intense su Toscana, Umbria e Lazio. Neve in Appennino inizialmente oltre i 1000-1100 metri in rialzo fin verso i 1500 metri nella notte.

Residue piogge al mattino sui settori costieri della Puglia, copertura nuvolosa in aumento nel Sud peninsulare nelle ore pomeridiane e prime piogge sulla Sardegna. In serata precipitazioni sparse su Campania e Molise, asciutto altrove.

Temperature minime e massime in generale calo.

