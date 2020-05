_

Meteo giovedì 21 maggio Sicilia. Locali temporali in mattinata lungo la costa settentrionale, tempo asciutto sui restanti settori con cieli irregolarmente nuvolosi; nel pomeriggio deboli piogge interesseranno le zone nord orientali, mentre sulle restanti zone il tempo si manterrà stabile. Cieli sereni o poco nuvolosi in nottata su tutta la regione siciliana.

Meteo giovedì 21 maggio Sicilia, temperature in lieve calo

Tempo stabile e soleggiato per gran parte della giornata salvo possibilità

di brevi acquazzoni sulle Alpi sud occidentali. Nubi in aumento in serata

ma senza fenomeni

Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi sia al mattino che nelle ore

pomeridiane e serali, locali addensamenti a inizio giornata sull’Abruzzo ma

con tempo asciutto.

Prima parte del giorno con molte piogge sui settori peninsulari e nord

della Sicilia, rapido miglioramento a seguire con schiarite sempre più

ampie.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori minimi.

www.centrometeoitaliano.it

Video meteo: https://www.youtube.com/user/CentroMeteoItaliano/videos