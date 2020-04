_

Meteo giovedì 2 aprile Sicilia.Condizioni di tempo generalmente instabile con piogge estese al mattino su gran parte della regione ad esclusione della costa settentrionale che si manterrà asciutto; al pomeriggio le precipitazioni interesseranno tutti i settori. Fenomeni anche in serata sui settori nord occidentali.

Meteo giovedì 2 aprile Sicilia, tempo stabile e asciutto nel Nord Italia

Tempo stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, qualche nube in più sui rilievi durante le ore pomeridiane ma senza fenomeni.

Ampie schiarite su tutte le regioni salvo maggiori addensamenti su coste e pianure del Lazio al mattino e al pomeriggio ma senza fenomeni.

Prima parte della giornata con molte nubi sulle isole maggiori associate a deboli piogge, bel tempo altrove ma con fenomeni in estensione alla Calabria al pomeriggio e in serata.

Temperature minime in calo e massime in generale aumento salvo su Sicilia e Sardegna.

