Meteo giovedì 13 febbraio Sicilia. Tempo in prevalenza stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare sia la mattino sia al pomeriggio su tutta la regione. In serata l situazione meteo non subirà alcuna variazione e il tempo si manterrà asciutto.

Meteo giovedì 13 febbraio Sicilia, piogge diffuse al Nord, nelle regioni centrali e sull’alta Campania

Tempo inizialmente stabile su tutti i settori ma con rapido peggioramento nel corso della giornata, piogge diffuse nella sera e nella notte con neve sulle Alpi oltre i 6-800 metri. Possibili temporali intensi sul Levante ligure.

Prima parte della giornata all’insegna della variabilità con ampie schiarite sull’Adriatico, peggiora al pomeriggio e in serata a partire da Toscana e Umbria con piogge in estensione anche ai settori interni e neve sull’Appennino oltre i 1500-1600 metri.

Estesa nuvolosità in transito su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo, schiarite più ampie al mattino sui settori costieri di Puglia,Molise e Basilicata ionica. Locali piogge in serata sull’alta Campania.

Temperature in calo nel corso della sera e della notte al Centro-Nord, massime in aumento al Sud.

