Meteo giovedì 10 giugno Sicilia. Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con qualche nube su gran parte della regioni; isolate piogge al pomeriggio sui rilievi interni, asciutto altrove. In serata il tempo si manterrà asciutto su tutta l’isola con cieli generalmente poco nuvolosi.

Meteo giovedì 10 giugno Sicilia, temperature in calo nelle regioni centro-meridionali

Nubi irregolari in transito al nord Italia e con esse precipitazioni sparse fin dal mattino, eccetto in Piemonte con variabilità asciutta. Piogge o temporali al pomeriggio su tutte le regioni, fenomeni in attenuazione in serata o nottata.

Deboli piogge al mattino sulla Toscana, Umbria e Lazio, temporali in arrivo al pomeriggio sui settori interni. Tempo instabile anche in serata e nottata sulle regioni tirreniche, migliore sul versante adriatico.

La giornata inizierà con il bel tempo al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi, possibili piogge o acquazzoni al pomeriggio sulla Sardegna occidentale e sui settori appenninici peninsulari.

Temperature in calo sulle regioni centro-meridionali, stazionarie altrove.

